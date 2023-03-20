Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 MART 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERBAKAN: HİÇBİR İTTİFAKIN İÇİNDE YOKUZ, SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRİYORUZ

Cumhur İttifakı'na katılmak üzere görüşmeler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak aldıkları kararı açıkladı. Erbakan, "Hiçbir ittifakın içinde yokuz, seçime tek başımıza giriyoruz. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi için de adaylık başvurumu bugün yapacağım" dedi.

AK Parti heyeti ile Cumhur İttifakı'na katılma konusunda istişareler yürüten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti olarak aldıkları kararı kamuoyu ile paylaştı.

MUHARREM İNCE, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yaptı. Çıkışta iddialı açıklamalarda bulunan İnce, "Göreceksiniz, bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim 2. tura kalacak. İkinci turda da 60'ın üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı haftalar kala, cumhurbaşkanlığına aday olan isimler için başvuru süreci başladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de YSK'ya giderek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler de cumhurbaşkanı adayı başvurusunu yaptı.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN AFRA SARAÇOĞLU'NUN YANINDA MERT YAZICIOĞLU'NA BAKIŞ ATTIĞI GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aylar önce çekilen bir görüntüsü gündem oldu. Görüntüde bir davette olduğu görülen Deniz'in Afra Saraçoğlu'nun yanında Yazıcıoğlu'na bakarak gülümsediği görülüyor.

Aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayıran Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İkili önceki bir birlikte tiyatroya giderek ilişkilerini belgeledi.

STEFAN KUNTZ'DAN FERDİ KADIOĞLU İTİRAFI: ÇOK ÇABA SARF ETTİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçları öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman hoca, Ferdi Kadıoğlu'nun ay-yıldızlı formayı seçme sürecini anlatırken büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili itirafta bulundu.

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