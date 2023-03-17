Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 MART 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ŞANLIURFA VE ADIYAMAN'DAKİ SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da bir vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 oldu.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkımın yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel felaketi vurdu. İki ilde de birçok nokta sel nedeniyle büyük zarar gördü.

AK PARTİ'NİN SEÇİM PLANIYLA İLGİLİ SON İDDİA: "11 İLDE 11 BAKAN" FORMÜLÜ GELİYOR

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken partilerin çıkaracağı listeler ve stratejiler ise merakla takip ediliyor. Kulislerde konuşulana göre AK Parti'de depremin etkilediği 11 ilde 11 bakanın aday gösterilmesi formülü üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Bu gelişmenin ardından YSK, seçim takvimini yarın başlatacak.

ROMANTİK KIVANÇ TATLITUĞ! EŞİ BAŞAK DİZER VE OĞLUNUN DOĞUM TARİHİNİ DÖVME YAPTIRDI

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vücuduna yaptırdığı dövmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce oğlunun elini dövme yaptıran oyuncu, bu sefer de çocuğunun ve eşi Başak Dizer'in doğum tarihlerini vücuduna yazdırdı.

Dijital platformlara yaptığı içeriklerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisiyle ekranlara geri döndü. Yeni dizisiyle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu, özel hayatı ve dövmeleriyle de konuşuluyor.

MANCHESTER CİTY AÇIK ARA YAPTI! DEVLET LİGİ'NDE REAL MADRİD'E VERİLEN ŞAMPİYONLUK ORANI HERKESİ ŞAŞIRTTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İddia tarafından açıklanan listede, İngiliz devi Manchester City, 2.38'lik oranla favori gösterilirken son şampiyon Real Madrid'e ise 5.40'lık bir oran verildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından iddia da oranları güncelledi.

FAVORİ CITY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Manchester City, 2.38'lik oranıyla favori gösterilirken çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih ise 3.15 oranıyla en yüksek ikinci favori oldu.

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