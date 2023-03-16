Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 MART 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ŞANLIURFA'DA ALT GEÇİTTE BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ILAŞULDU, SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden olup can kayıplarına yola açtı. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. İki kentte de saatlerdir etkili olan yağış sele neden olurken can kayıpları yaşandı.

MUHARREM İNCE: DURUMU DEĞERLENDİRİYORUM, GÜNÜ GELDİĞİNDE KEMAL BEY LEHİNE ÇEKİLİRİM

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" açıklamasında bulundu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, partiler arasındaki ittifak görüşmeleri de hız kesmeden devam ediyor.

SURVİVOR 2023'ÜN YEDEKLERİNDE YER ALAN 3 YARIŞMACI, GELECEK SENE ANA KADRODA YARIŞACAK

Survivor 2023'ün yedekleri arasında yer alan Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı kadroya giremedi. Dün akşam konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, 3 yarışmacının Survivor 2024'ün kadrosunda yer alacağını söyledi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Açık artırma oyununu sunan Acun Ilıcalı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı ana kadroya giremeyen 3 yarışmacının gelecek sene yarışacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DE SAMET AKAYDİN, SEVİLLA MAÇI ÖNCESİ ATEŞİ YAKTI: 90 DAKİKA SUSMAK YOK

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Samet Akaydin, Sevilla ile oynayacakları Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, "90 dakika susmak yok." paylaşımı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İspanya'da oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kaybeden temsilcimizde kritik sınav öncesi Samet Akaydin paylaşımda bulundu.

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