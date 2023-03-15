Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 MART 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BİR APARTMANIN BODRUM KATINDA 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI! SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Dün akşamdan beri sağanak yağış nedeniyle selin vurduğu Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Böylece Şanlıurfa'da sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İLK YORUM: SONUNDA KARŞIMIZA ÇIKACAK CESARETİ BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısındaki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ilk kez yorum yaptı. Erdoğan, "Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar 6'lı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak, kendisine gereken koltuğu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 6'lı Masa'nın aday belirleme sürecinde yaşananlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına da değindi.

ARZU YANARDAĞ, ROL ALDIĞI FİLMİN SETİNDE SEVGİLİSİNDEN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

"Hayatımız Roman" filminde rol alan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ sette büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzel oyuncu, boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Mutluluktan havaya uçan Yanardağ'ın mutluluğu ise kameralara böyle yansıdı. Çiftin soy isminin aynı olması herkesin dikkatini çekti.

"Hayatımız Roman" filminin çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimlerinde romantik anlar yaşandı.

TFF'NİN, "MAÇLARA TRENDYOL FORMASIYLA ÇIKILACAK" AÇIKLAMASINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

TFF, "omuz omuza" yardım kampanyasına 50 milyon TL bağışlayan Trenyol için bir açıklama yaptı. TFF, "Süper Lig'in 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkılacak dedi." Bu açıklamaların ardından sosyal medyada tepkiler gelmeye başladı. Kullanıcılar bunun bir bağış olmadığını ve sponsorluk olduğunu belirten yorumalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımların sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkacağını duyurdu.

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