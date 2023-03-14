Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 MART 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

TOGG'UN FİYATI BELLİ OLDU: STANDART MENZİLLİ MODELİ 953 BİN, UZUN MENZİLLİ MODELİ 1 MİLYON 215 BİN LİRA

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un satış fiyatı belli oldu. Buna göre standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olacak. Ön siparişler 16-27 Mart tarih aralığında alınacak.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.

T10X'in fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINA TEPKİ: O GELECEK DİYE MEZERLIK BÜYÜKŞEHİR FLAMALARIYLA SÜSLENİYORSA BU AYIP BİR ŞEYDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' diye" açıklamasına tepki gösterdi. Soylu, "Her gelindiğinde bir yalan söylemekten de imtina ediyorum ama bizi birbirimize düşüren şeyler söylemesi doğru bir yaklaşım değil. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir" dedi.

Hatay'da "Millet Buluşması" programında konuşan Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buraya gelmeden önce Hatay depreminde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Hatay Büyükşehir belediye başkanımız mezarlığa Türk bayrağı ve Hatay BŞB bayrağını asmış. Ankara'dan talimat gelmiş, 'Bayrakları indirin' demişler" iddiasında bulundu.

HALİL ERGÜN YILLAR ÖNCE NEDEN ÜNİVERSİTEDEN KOVULDUĞUNU ANLATTI: SOLCU OLDUĞUM İÇİN ATILDIM

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Halil Ergün, siyasi görüşünden dolayı yaşadıklarından bahsederek yıllar önce solcu olduğu için okuldan atıldığını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının yeni konuğu rol aldığı dizilerde başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Halil Ergün oldu. Ergün, yıllar önce siyasi görüşünden dolayı yaşadığı sorunlardan bahsetti.

BU FOTOĞRAFI GÖREN FENERBAHÇELİLERİN HEPSİ İRFAN CAN KAHVECİ DETAYINA TAKILDI! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in antrenmanda çekilmiş fotoğrafında sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'nin arka planda gülüyor olmasına büyük tepki gösterdi. Sevilla maçındaki kötü performansı sonrası taraftarın hedefi olan milli futbolcu için "Arkadakini görünce tadım kaçtı", "İrfan niye gülüyor?" gibi yorumlar yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe, Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular antrenmanda çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.

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