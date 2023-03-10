Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 MART 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SEÇİM KARARNAMESİNİ İMZALADI! TÜRKİYE 14 MAYIS'TA SANDIĞA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. İmza sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Resmi gazetede yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının hemen sonrasında söz konusu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Erdoğan'ın imzasının ardından TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu gelişmenin ardından YSK, iki aylık seçim takvimini başlatacak.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM KARARIYLA İLGİLİ İLK YORUM: TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR, HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından YSK da seçim takvimini açıkladı. Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi hakkında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2023'te gerçekleşecek seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararnamenin Resmi Gazete'de yayınlanması ve YSK'nın da seçim takvimini açıklamasıyla birlikte Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandığı gideceği kesinleşti. Eğer seçimler ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

HALUK LEVENT, DEPREMDE AİLESİNİN TÜMÜNÜ KAYBEDEN GENCİ İŞE ALDI

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesindeki çalışmalarına devam eden Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir gence sahip çıktı. Genci yardımcısı olarak işe alan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ahbap'ta 2 depremzede kardeşimize istihdam sağlayacağız. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine yardım götüren şarkıcı Haluk Levent, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

BU KADAR DA OLMAZ! DEPLASMANA GİDEN TARAFTARLARA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan Sakaryaspor- Samsunspor maçı için Sakarya'ya giden 2 taraftara üzerindeki formaları çıkarmasını söyleyen vatandaşın davranışı gündem oldu. Sakaryaspor'lu olduğu tahmin edilen vatandaş, "Formanızı çıkarın, burası Adapazarı hayırdır?" diyerek, Samsunspor taraftarlarına zorla formalarını çıkarttı. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaşa tepki yağdı.

Spor Toto 1. Lig'de dün Sakaryaspor- Samsunspor maçı oynandı. Sahada oynanan futboldan çok maç içerisinde tribünde yaşanan olaylar konuşuldu. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video ise maç sırasında yaşanan olaylardan daha kötüsünün maçtan önce şehir merkezinde yaşandığını gösterdi.

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