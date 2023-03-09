Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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9 MART 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

TARIM BAKANLIĞI'NDAN ŞAP HASTALIĞINA KARŞI ÖNLEM! HASTALIK GÖRÜLEN 8 İŞLETME KARANTİNAYA ALINDI

Tarım Bakanlığı SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dâhil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur." denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Metinde, şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK AÇIKLANAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ GÖREVİNİ BIRAKACAK MI? KILIÇDAROĞLU YANITLADI

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusundaki soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok" dedi.

6'lı Masa'nın imzaladığı ortak mutabakat metninin 12. maddesinde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

RESTORANDA OLAY ÇIKARAN OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR HEM HAPİS HEM DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesle konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen, olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdıkları iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Çınar 6 ay 22 gün hapis cezası ve 10 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle tanınan genç oyuncu Ayşegül Çınar, gittiği bir restoran yüksek sesle konuştuğu için güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istenince olay çıkarmıştı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdıkları iddia edilen Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, davalık olmuştu. İkilinin yargılandıkları davada karar çıktı. Sanık Ayşegül Çınar, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası ve 'Görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Furkan Çalıkoğlu ise altı ayrı suçtan toplam 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÜLKE GÜNDEMİNE HIZLI GİRİŞ YAPTI! G.SARAYLI ZANİOLO VE GÜZEL OYUNCU BURCU ÖZBERK TAKİPLEŞMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 1 ay önce Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, güzel oyuncu Burcu Özberk'le takipleşmeye başladı. İtalya'da çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Zaniolo, Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı.

Çalkantılı aşk yaşantısıyla İtalyan basınında gündemden düşmeyen futbolculardan olan Nicolo Zaniolo, Türkiye'de de manşetleri süslemeye başladı.

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