Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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7 MART 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KAYSERİ'DE ART ARDA KORKUTAN DEPREMLER! SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından kent peş peşe 4.3 ve 4.4 ile sallandı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlere ilişkin açıklamasında "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan 4,7'lik deprem meydana geldi. Ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48'de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU'NDAN GRUP TOPLANTISINDA VEDA MESAJI: BU KÜRSÜDE SON KEZ KONUŞUYORUM

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında veda mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüde veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum." dedi.

Dün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

BUGÜN İLK BÖLÜMÜ YAYINLANACAK OLAN AİLE'NİN BAŞROLÜ SERENAT SARIKAYA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: HEYECAN VE KORKU VAR

Deprem nedeniyle ilk bölümü planlanan tarihte yayınlanamayan Aile dizisi, bu akşam ekrana gelecek. Uzun bir aradan sonra televizyon projesinde yer alan Serenay Sarıkaya, ilk bölüm öncesi yaptığı paylaşımda "Bir yandan bunca yıl sonra televizyona dönmenin buruk heyecanı ve biraz da korkusu var içimde. Aile bana, bize iyi geldi. Dilerim sizlere de bir nebze iyi gelir" ifadelerini kulandı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi, bu akşam ilk bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Serenay Sarıkaya, deprem nedeniyle ilk bölümü ertelenen Aile dizisiyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

BAHÇELİ'NİN "AMEDSPOR DİYE BİR KULÜPTEN BAHSEDİLEMEYECEKTİR" SÖZLERİNE HDP'Lİ PERVİN BULDAN'DAN YANIT

Bursa'da oynanan ve olayların damga vurduğu Bursaspor-Amed spor maçı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amed spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." dedi. Bu sözlere yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amed spor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olan, bu seçimde gidecek olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Buldan; Bursa'da oynanan ve olayların damga vurduğu Bursaspor-Amed spor maçı ile ilgili "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amed spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

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