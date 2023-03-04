Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 MART 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ, AKŞENER'İ İKNA ETMEYE GİDİYOR: ADAY KILIÇDAROĞLU OLSUN, İTTİFAK DA DEVAM ETSİN

6'lı masadaki krizin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Akşener'i ikna etmeye gidiyor. İki Büyükşehir Belediye Başkanı, bu görüşmede iradelerinin Genel Başkanlarına bağlı olduğunu, aday olarak da Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler.

6'lı Masa'da aday krizi devam ediyor. Son toplantıda 5 partinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda görüş birliğine varmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, kameralar karşısına geçerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Ancak dün akşam ortak bir açıklama yapan İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteklerini belirtmişti.

"ELİMDE DOSYALAR VAR" DİYEN YAŞAR OKUYAN, AKŞENER'İN 6'LI MASA'DAN KALKMASI SONRASI KOLLARI SIVADI

Meral Akşener'e "Altılı Masa'yı dağıtırsa elimdeki belgeleri açıklarım" tehdidinde bulunmasının ardından İYİ Parti'nin tepkileri sonrası CHP ile ilişiliği kesilen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, yaşanan son gelişmelerin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Okuyan, "Meral Hanım'a sesleniyorum. Artık seninle milletin önünde hesaplaşacağız. Hazır ol" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını ifade ederek sert bir açıklama ile 6'lı Masa'ya rest çekmesi sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan oldu.

STİL İKONU YARIŞMASINDA BÜYÜK KAVGA! KADINLAR ARASINDA KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu yarışmasının son bölümünde Sisi ve Nur İşlek arasında kavga çıktı. Yemekhanede tartışan ikili gerilimin artmasıyla birbirinin üzerine yürüyerek küfür ve hakaretler savurdu. Yapım ekibi iki yarışmacıyı birbirinden uzaklaştırırken sinir krizi geçiren Nur, "Beni buradan eleyeceksiniz, o kızı da buraya getireceksiniz" diye bağırdı.

Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışmasının son bölümünde ortalık karıştı. Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği esnada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

7 GOLLÜ MAÇTA DİAGNE ALEV ALDI! FATİH KARAGÜMRÜK, NAMAĞLUP SERİSİNİ SİVAS KARŞISINDA DEVAM ETTİRDİ

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 4-3 mağlup etti. Mbaye Digane'nin 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelenin sonunda İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. 7 gollü mücadelede kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

DIAGNE ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45+4., 53. ve 80. dakikada Diagne ile 69. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 27. dakikada Jordy Caicedo, 90 ve 90+6. dakikalarda Leke James'ten geldi.

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