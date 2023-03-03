Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 MART 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: İYİ PARTİ KISKACA ALINMIŞTIR, BUNA BOYUN EĞMEYİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

AKŞENER'İN "YA TARİH YAZACAĞIZ, YA TARİH OLACAĞIZ" SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 liderin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ancak kendilerinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini belirterek 6'lı Masa'dan ayrıldığını duyurdu. Akşener kamuoyunda geniş yankı uyandıran konuşmasına "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız" sözleriyle son verirken, bu ifadesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akşener'in çıkışına tepki gösterirken, bazıları ise destek mesajları yayınladı.

6'lı Masa'nın dün 12. kez bir araya geldiği ve ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği toplantı deyim yerindeyse büyük bir krize sahne oldu.

MÜGE ANLI'DAN ARANAN ADAMIN KATİLİ EN YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI! CİNAYETİN ALTINDA YASAK AŞK VARMIŞ

Müge Anlı'nın canlı yayınında aranan Recep Arı, ölü olarak bulundu. Dün canlı yayında gözaltına alınan Arı'nın yakın arkadaşı Kadir, emniyette cinayeti işlediğini itiraf etti. Kadir, ifadesinde cinayeti Arı'nın karısıyla yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasından dolayı işlediğini söyledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki Recep Arı'nın ormanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın kaybolduğu gün yanında olan yakın arkadaşı Kadir Bey ise canlı yayında öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Canlı yayında cinayeti kesin bir dille inkar eden Kadir, emniyetteki ifadesinde her şeyi itiraf etti.

HER DETAYI KAN DONDURUYOR! UYUŞTURUCU ÇETESİNDEN, MESSİ'YE AKILALMAZ TEHDİT

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonela Rocuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polisin olay yerinde, "Messi, seni bekliyoruz. Javkin de uyuşturucu kaçakçısı, sana göz kulak olamaz." mesajını bulduğu kaydedildi. Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucu çetesinin, vermek istediği mesajın daha geniş alana yayılması için Messi'nin ailesinin ismini kullandığını söyledi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin eşi Antonela Rocuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlendi.

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