Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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2 MART 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

6'LI MASA'NIN TOPLANTISINDAN İLK KARELER GELDİ, DUVARDAKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıda duvardaki Necmettin Erbakan fotoğrafı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK PARTİ SEÇİM İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA 6 YENİ İSİM GÖREVE GETİRİLDİ

AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi. Atanan yeni isimler daha önce belirlenen 9 isimle beraber seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığına 6 yeni isim atandığını bildirdi.

STİL İKONU'NDA ORTALIK KARIŞTI! HAKAN AKKAYA İLE TARTIŞAN HANDE SARIOĞLU YARIŞMADAN AYRILDI

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu yarışmasının jüri üyesi Hakan Akkaya ile sunucusu Hande Sarıoğlu arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından yarışmanın 5. bölümü sunucusuz yayınlanırken Sarıoğlu projeden çekildi.

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil İkonu yarışması, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Hakan Akkaya ile sunucu Hande Sarıoğlu da gerildi.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAKİ DEPLASMAN YASAĞI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara getirilen deplasman yasağındaki yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na 1 günlük itiraz süresi tanınırken, nihai karar itiraz dilekçesi değerlendirildikten sonra verilecek.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayseri spor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, yürütmenin durdurulması için dün başvuruda bulunurken, mahkeme kararını verdi.

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