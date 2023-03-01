Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 1 Mart 2023 Çarşamba gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihi tartışmalarını bitiren bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası yeniden başlayan seçim tarihi tartışmalarına da değindi.
6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için verdiği sinyalle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni açıklamasında "Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm" dedi.
Dün ilk kez cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal verip, "Altılı Masa liderlerinin ortak kararı olursa görev olarak kabul ederim" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha geldi.
Klibinde oynadığı fenomen ve şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, hakaret suçundan 13 bin 100 TLadli para cezası ile 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Firmino, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılıların görüşme talebini kabul eden Brezilyalı yıldızın, transfere sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray, sezon sonunda transferi gerçekleştirmesi durumunda 31 yaşındaki futbolcu boşa çıkacağı için İngiliz devine herhangi bir bonservis ödemesi yapmayacak.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Son olarak Liverpool'un yıldızı Firmino'nun sarı-kırmızılıların gündemine geldiği iddia edildi.
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