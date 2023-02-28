Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 28 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 28 Şubat 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

28 ŞUBAT 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

BAKAN KURUM: İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUTU TAŞIYACAĞIZ

Büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADIYAMAN HALKINDAN HELALLİK İSTEYEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk günlerinde yeteri kadar yardım götüremediklerini söyleyerek "Adıyaman hakkını helal etsin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Halkın hayatına kast etmenin helalliği olmaz. 50 bin yurttaşın ölümüne neden oldunuz. Büyük bir kısmı donarak öldü. İki gün geçecek 'Ben sizden helallik istiyorum' diyeceksin. Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak ölen vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 44 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

OYUNCU KAZIM AKŞAR'IN ANİ ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU! PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sayısız projede yer alan usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sanat dünyasını derinden etkilerken ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

FENERBAHÇE'DEN DEPLASMAN YASAĞINA İLK TEPKİ: BU KARARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi getirilen deplasman yasağına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır." ifadeleri yer aldı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'den bu karara tepki geldi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.