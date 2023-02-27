Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUM, HAVA VE YOL KOŞULLARI NEDENİYLE İLK GÜNDEN GELEMEDİK

MHP lideri Devlet Bahçeli ile deprem bölgesi ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Adıyaman'dan helallik istiyorum, hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. İki lider daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.

DEVLET BAHÇELİ: "ŞU AN TÜRKİYE 21 GÜNDE AYAĞA KALKMAK ÜZEREDİR."

Devlet Bahçeli: "Şu an Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.

"6 Şubat'tan bu yana ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır"

"Türkiye çözüm üretme kabiliyeti çok yüksek bir ülkedir"

"Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. İstikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahiptir. Milletiyle kaynaşmış, barışmış bir Türkiye'dir."

"Beslenme, barınma ve emniyet önemli üç konudur. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya, elden gelen gayreti göstermiştir."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız"

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN "KALİTELİ ÇADIR" SORUSUNA HALUK LEVENT'TEN JET HIZINDA YANIT GELDİ

Kızılay'dan çadır satın aldığı iddialarına canlı yayında cevap veren Haluk Levent, 10 bin liralık çadırların kışa dayanıklı olmadığını, kaliteli çadırları toplamda 22 bin liraya aldıklarını söyledi. Şahan Gökbakar ise Levent'in bir hafta önceki yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Bu çadırları 10 bin liraya almışsın" sözleriyle ünlü şarkıcıyı eleştirdi. Gökbakar'ın sorusuna Levent'ten jet hızında yanıt geldi.

11 ili yıkan depremlerin ardından birçok kurum ve STK, bölgeye yardım gönderdi. Bu noktada Ahbap Derneği'nin de gönderdiği çadırların bir kısmının Kızılay'dan satın alındığı ortaya çıktı. Haluk Levent ise bu sabah Fox Tv'nin canlı yayınına çıkarak her şeyi tek tek açıkladı.

BAKAN KASAPOĞLU : TRİBÜNLERDE PROVOKASYONLARA HİÇBİR ZAMAN İZİN VERMEYECEĞİZ

Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan bir açıklama geldi. Bakan, "Spor sahaları siyaset alanları, siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını sarmaya devam edecek; kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sırasında tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganları ülke gündemine oturdu.

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