Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 24 Şubat 2023 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

24 ŞUBAT 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

DEPREM FELAKETİYLE SARSILAN GAZİANTEP'TE İLK KAZMA VURULDU! YENİ KONUTLAR İŞTE BÖYLE OLACAK

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ağır yıkım yaşattığı 11 ildeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Öte yandan deprem bölgesinde inşa edilecek yeni konutların örnek görselleri de belli oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası yaraları sarmak adına çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK İHTİMALİ SORULDU, AKŞENER'İN CEVABI İTTİFAKTA KRİZ YARATACAK CİNSTEN

Konuk olduğu programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline nasıl bakıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bu sorunun ardından yüz ifadesinin değiştiği gözlenen Akşener, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında seçim gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİMİ TÜRKİYE'YE AİT HİSSETMİYORUM" DİYEN ŞEVVAL ŞAHİN'E TEPKİ YAĞIYOR

Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı programda "Türkiye'de kalınca daralıyorum" dedi. Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ve vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleri tepki çekti.

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNDA SEVİLLA İLE EŞLEŞTİ

Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.