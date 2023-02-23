Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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DEPREMİN BİLANÇOSU ARTIYOR! CAN KAYBI 43 BİNİ AŞTI, YIKILAN BİNA SAYISI KORKUNÇ BOYUTTA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556 oldu. Yaralıların hastanelerde tedavisi devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkılan bina sayısını açıkladı. Kurum, "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe daha da artıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA 6 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 6 büyükelçi merkeze alınırken 7 ülkenin büyükelçisi değişti.

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA DEPREM VURGUSU: YAKIN VADEDE EKONOMİK AKTİVİTEYİ ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı ve politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,5'e indirdi. Türkiye'yi sarsan felaketin ardından piyasalarda oluşan indirim beklentisini karşılayan PPK'nın metninde ise deprem vurgusu yer aldı. Metinde, "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında politika faizini 50 baz puan daha düşürdü. Banka, politika faizini yüzde 8,5'e indirdi.

EFSANE MAÇ SPİKERİ JOHN MOTSON, 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti. BBC'nin efsane spikeri, 29 FA Cup finali ve 10 Dünya Kupası dahil olmak üzere 2 binden fazla maç anlattı. Motson ayrıca dünyada milyonlarca satan FIFA oyun serisinde de sesiyle yer alıyordu.

50 yıldır İngiliz futbolunun sesi olan spiker John Motson, uykusundayken vefat etti. BBC'nin efsane spikeri, FIFA oyun serisinde de sesiyle futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

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