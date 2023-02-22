Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 22 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 42 BİNİ AŞTI! GERİYE BU ACI MANZARA KALDI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi. Deprem bölgesindeki illerimizde çalışmalar devam ederken enkazlarda depremzedelerden geriye kalan fotoğraflar ise görenlerin boğazını düğümlüyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerle ilgili son durumu aktaran Afad, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. Afad'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU, "AKŞENER'LE İLGİLİ ELİMDE BELGELER VAR" DİYEN YAŞAR OKUYAN'LA GÖRÜŞTÜ! İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur" sözlerini sarf eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'la görüşmesi gündem oldu. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, görüşmeye ilişkin fotoğrafları alıntılayarak, "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Okuyan bu görüşmeden fotoğrafları paylaşarak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati alan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" dedi.

SURVİVOR TARİHİNDE İLK! DEPREM SONRASI YARIŞMACILAR EVE ALINDI, İLETİŞİM SERBEST OLDU

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda yarışmacıların merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremleri öğrendiği anlara yer verildi. Ilıcalı, 6 Şubat'ta yarışmacılara yaptığı açıklamada "İletişim serbestliği tanıyoruz. İsteyen istediği akrabasını arayabilecek. Çekimlere ara veriyoruz, sizleri evlere alacağız" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.

TÜRKİYE'NİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ KARA GÜNLERDE EBRAR KARAKURT'UN YAPTIĞI PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Kariyerine İtalya'da devam eden Ebrar Karakurt'un, Venezia tatilinden paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, Türkiye'nin deprem felaketini yaşadığı bu günlerde yapılan paylaşımları zamansız buldu. Bir kesim ise Karakurt'a destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, "Normalleşme" sosyal medyada tartışılan konuların başında geliyor. Birçok ünlü isim deprem dışında bir paylaşım yaptığı zaman tepki görürken, Ebrar Karakurt'un tatilden paylaştığı kareler de gündem oldu.

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