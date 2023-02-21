Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 21 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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21 ŞUBAT 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 42 BİN 310'A YÜKSELDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. AFAD, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirterek, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLAN DEPREMLER İÇİN "SIR" İFADESİNİ KULLANAN BAHÇELİ NE DEMEK İSTEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, burada dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Bahçeli, büyük yıkıma neden deprem için "İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15'inci gününde bölgeye gitti. Ziyaretleri kapsamında önce Hatay'a giden ikili ardından Kahramanmaraş'a geçti.

DEPREMZEDELERİN DOLANDIRILDIĞINI ÖĞRENEN DEMET AKALIN ÇİLEDEN ÇIKTI: ALLAH BELANIZI VERSİN

Depremzedelerin "Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokunsun" diyerek dolandırıldıkları iddiası Demet Akalın'ı küplere bindirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren Akalın, "Allah belanızı versin. Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilimizde yıkımlar meydana geldi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ilk günden bu yana yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, depremzedelerin dolandırıldığı iddiasına ateş püskürdü.

TFF'YE BAŞVURU YAPTILAR! ELAZIĞSPOR DA LİGDEN ÇEKİLİYOR

Ülkemizde yaşanan ve 10 ilde ağır kayıplara neden olan deprem felaketinden etkilenen spor kulüpleri arasında yer alan Elazığspor ligden çekilme kararı aldı. Kulüp yetkilileri TFF'ye yazı göndererek ligde olmayacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ligden çekilen takımların arasına bir yenisi daha eklendi. Ajansspor'da yer alan habere göre, Elazığspor, ligden çekilme talebini TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer, depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı.

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