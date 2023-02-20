Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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DEPREMDEN ETKİLENEN HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK TEK SAYDI

Depremin vurduğu Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde TOKİ'nin inşa edeceği konut sayısını da paylaştı. Erdoğan, "Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay'a geldi. Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli'ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ONARILAN HATAY HAVALİMANI HAKKINDA İLK DEFA KONUŞTU: ORAYA BELEDİYENİN GELİP İNŞA ETTİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın yeniden onarılması hakkında ilk defa konuştu. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." sözlerine karşılık, "Bir gün de dürüst ol. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Grup Başkanvekilimi Hatay Havalimanı'na gönderdim. Oraya belediyenin gelip inşa ettiği söz konusu değil ama bunlar da yalan diz boyu. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremin vurduğu Hatay'a geldi. Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan daha sonra, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, ""Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar." sözleri hakkında da ilk defa konuştu.

SERHAT TEOMAN "OĞLUMU O KURTARDI" DİYEN DEPREMZEDEYE CEVAP VERDİ: BİR BENZETME YAŞANDI SANIRIM

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, ünlü oyuncu Serhat Teoman "Depremde oğlumu kurtardı" diyen depremzedeye yanıt verdi. Teoman, yaptığı açıklamayla yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insanımızı toprağa verdiğimiz deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de gerek bölgede gerekse yaptıkları bağışlarla ve yardımlarla zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor.

RAKİBİNE ELİNİ UZATAN RONALDO, ALDIĞI CEVAPLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! HİÇ BOZUNTUYA VERMEDİ

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Taawon ile oynadıkları maçta rakip oyuncu Leandre Tawamba'ya elini uzattı ancak bu hamlesine hiçbir cevap alamadı. Eli havada kalan Porteklizli yıldız durumu bozuntuya vermezken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Manchester United'da olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'ya arkadaşları cephe almış ve oldukça yalnızlaştırılmıştı. Portekizli yıldızın, yeni takımı Al Nassr formasıyla maçta yaşadığı olay ise büyük ses getirdi.

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