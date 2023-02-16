Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 36 BİN 187'YE YÜKSELDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 68 vatandaşımız da yaralandı. 216 bin 347 afetzede ise bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

KENDİSİNE "VİTAMİNSİZ GOEBBELS" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA FAHRETTİN ALTUN'DAN YANIT: İLKOKUL ÇAĞI SOKAK MİZAHI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasında yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u deprem konusunda eleştirerek, "Aslında biz bu İletişim Başkanlığı'nı daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz Goebbels bunları bir defa yapmıyordu." dedi. Altun ise bu sözlere karşılık, "Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasında yaptığı basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yetersiz olduğunu eleştirerek, Fahrettin Altun için, "Vitaminsiz Goebbels" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

HALUK LEVENT, ENKAZDAN ÇIKARILAN 10 GÜNLÜK BEBEĞE "MAVİ" ADINI VERDİ

Depremden etkilenen bölgelere yaptığı yardımlarla gündemde olan Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent, enkaz altından çıkarılan 10 günlük bebeğe isim verdi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Levent, "'İsim koymamıştık sen koy' dediler. Adını mavi koydum" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yardımlar yapan Haluk Levent, illere giderek depremzedelerle ilgilenmeye devam ediyor. Çadırkente giden şarkıcı, enkaz altından çıkarılan 10 günlük bebeğe de isim verdi.

ARDA GÜLER, "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINDA 6 MİLYON LİRA MI BAĞIŞLADI? GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, depremzedeler için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için televizyon kanallarının ortak yayını ile organize edilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Arda Güler'in 6 milyon lira bağışladığı iddia edildi.

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