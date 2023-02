Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

10 İLİ VURAN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35 BİN 418

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SPK Başkanına yaptığı istifa çağrısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İftiraya, her türlü çirkefliğe sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. İnsanlar can derdinde iken SPK önüne gidip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları, canla başla yürüten faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki son durumu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sermaya Piyasası Kurulu'nun (SPK) önünde yaptığı eyleme ve sonradan gerçek olmadığı anlaşılan, "Hatay'da baraj patladı" iddiasına sert sözlerle tepki gösterdi.

DEPREM SONRASI EVLERİNE YIKIM KARARI ÇIKAN YELİZ YEŞİLMEN, FIRSATÇILIK YAPANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Adana'da ailesinin kaldığı ev, deprem sonrası ağır hasar aldı. Ailesini kendi evine getiren Yeşilmen, yıkım kararı verilen evleri için fiyat aldığı nakliye firmalarına isyan etti. Sosyal medya hesabından fahiş fiyatlara sitem eden şarkıcı, "İnanamıyorum. Böyle zamanlarda neden çok zorlaştırıyorlar" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in anne ve babasının kaldığı Adana'daki evleri ise deprem ağır hasar aldı.

BEŞİKTAŞ DEFTERİNİ KAPATTI! JOSEF DE SOUZA'NIN YENİ ADRESİ ÇİN OLDU

Beşiktaş, Josef de Souza ile yolları ayırmaya karar verdi. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya varmasının ardından, siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. 34 yaşındaki orta sahanın bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş tarafından onaylandı.

Süper Lig'de oynadıkları Ankaragücü maçında sahaya giren rakip taraftara fiziksel müdahalede bulunan Josef De Souza, ceza almasının ardından sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını açıklamıştı. Brezilyalı orta saha bu kararını öne çekti.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.