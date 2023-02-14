Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 14 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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14 ŞUBAT 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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10 İLİ VURAN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 31 BİN 974'E YÜKSELDİ

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 974'e yükselirken, yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak açıklanırken, 19 bin 300 yaralının ise ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BÜLENT ARINÇ'IN "SEÇİMLERİ ERTELEME" ÇAĞRISI HAKKINDA İLK SÖZLER: SEÇİMDEN KAÇMAK İSTİYORLAR, ZARARINI TÜM ÜLKE ÇEKER

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin bir defaya mahsus ertelenmesi çağrısı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde depremler, toplam 10 ilde etkisini göstererek çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Enkaz altındaki vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından olan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak işaret ettiği seçimlerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

GÜNEY KORELİ ÜNLÜ İSİMLER, DEPREM FELAKETİ YAŞAYAN TÜRKİYE'YE 25 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTI

Güney Koreli ünlü isimler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından yardım seferberliğine başladı. İsimler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler adına kullanılmak üzere UNICEF aracılığıyla 25 milyon TL bağışladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Deprem felaketinde çok sayıda binanın yıkılmasıyla binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çağrıya sessiz kalmayan Güney Koreli ünlü isimler, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış yaptı.

FENERBAHÇE'YE DÖNMESİ BEKLENİYORDU! TRABZONSPOR, LİGDEN ÇEKİLEN GAZİANTEP FK'DAN MARKOVİC'İ TRANSFER ETTİ

Trabzonspor, deprem felaketinden dolayı Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bir dönem F.Bahçe forması giyen Sırp kanat oyuncusunun, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen ve ligden çekilen Gaziantep Fk, futbolcularını diğer takımlara kiralık gönderme kararı aldı. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan ilk transferi Trabzonspor yaptı.

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