Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 31 BİN 643'E YÜKSELDİ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

14 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPACAK! KATAR EMİRİ, 10 İLİ YIKAN DEPREM SONRASI TAZİYE İÇİN TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider oldu. Katar Emiri, Suriye ve Türkiye'deki depremzedeler için 14 milyon dolarlık bir yardımda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

"HATAY'DA BARAJ PATLADI" PAYLAŞIMI SONRASI İFADE VEREN OĞUZHAN UĞUR, ADLİYE ÖNÜNDE KONUŞTU: ELİMİZDEKİ VERİLERİ SUNDUK

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sahibi olduğu hesaptan Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşım yapılan Oğuzhan Uğur, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliye çıkışı konuşan Uğur, "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatmıştı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

JOSEF DE SOUZA, ENKAZDAN KURTULAN ARDA'YA FORMASINI VERDİ: BİR KIZ ÇOCUĞUNU DA EVLAT EDİNEBİLİRİM

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan kurtulan 13 yaşındaki Arda Can Övün'e Beşiktaş forması götürdü. Öte yandan başarılı futbolcu, bir kız çocuğunu da evlat edinmek istediğini söyledi.

Büyük yıkımlara neden olan depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Arda Can Övün, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılmıştı. Kurtarma ekibinin, Arda'ya moral vermek için söz verdiği Beşiktaş forması için siyah-beyazlı kulüple iletişime geçildi. Ardından Josef de Souza genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti.

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