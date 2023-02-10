Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 ŞUBAT 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18 BİN 991'E YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilde yaşamını yitirenlerin sayısının 18 bin 991'e yükseldiğini, 75 bin 523 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İMAMOĞLU'NU DEPREM BÖLGESİNDEN KOVAN ESKİ VEKİLDEN YENİ PAYLAŞIM

Eski AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sözlü saldırıyla ilgili "Tiyatronuzu bozduğum için mi bu kadar öfkelisiniz" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'a giderek depremzedeler ile buluştu. Eski AK Parti Kahramanmaraş Nursel Reyhanlıoğlu, depremzedeler ile konuşan İmamoğlu'na "Defol İngiliz uşağı" diye bağırarak sözlü saldırıda bulundu.

ŞARKICI KARSU, DEPREMDE HALASININ ARDINDAN 3 AKRABASINI DAHA KAYBETTİ

Günlerdir depremin ağır yıkımlara neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan yakınları için yardım isteyen şarkıcı Karsu'nun yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı.

"ASRIN FELAKETİ"NDE ADIYAMAN'DA BULUNAN KKTC VOLEYBOL TAKIMI KAFİLESİNDEN 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'dan acı haber geldi. Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirdi.

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