Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 14 BİN 351'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremlerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 351'e yükseldi. Yaralıların sayısı 63 bin 794 olurken, depremde yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "SAHADA ASKER-POLİS GÖREMEDİK" DİYENLERE AĞIR SÖZLER: HAYSİYETSİZLER, NAMUSSUZLAR

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan, sahada asker-polis yok eleştirileri için "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

AHBAP DERNEĞİ BAŞKANI HALUK LEVENT, VATANDAŞLARA SESLENDİ: GÖNÜLLÜ OLARAK GELMEYİN, YARARDAN ÇOK ZARAR OLABİLİYOR

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşları uyardı. Depremin yıktığı şehirlerdeki kalabalığa dikkat çeken Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine giden Haluk Levent, bir çağrıda bulundu.

GALATASARAYLI KALECİ İSMAİL ÇİPE'NİN BABASI İLE ABLASI ENKAZDAN KURTARILDI: 6 KATLI BİNA 2 KAT OLMUŞ

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu İsmail Çipe, depremin vurduğu Hatay'da bulunan ailesini kurtarmak için bölgeye gitmişti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Çipe, babası ve ablasının göçük altından kurtulduğunu belirterek, " 6 katlı bina 2 kat olmuştu." ifadelerini kullandı. Deneyimli eldiven, 16 yaşındaki yeğeninin ise kalça kemiğinde kırık olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, Hatay'da yıkıcı etkilere neden oldu. Hataylı olan Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe ise deprem sonrası bölgede bulunan ailesinin yanına gitti. Çipe, Hatay'da yaşadıklarını anlattı.

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