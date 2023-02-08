Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE: VEFAT EDENLERİN SAYISI 8 BİN 574'E YÜKSELDİ

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Büyük bir felaketle baş başayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor." dedi.

DEPREM BÖLGESİNE GİDEN KILIÇDAROĞLU'NDAN GECE YARISI PAYLAŞIMI: BİRİLERİ BU ÜLKENİN KAYNAKLARININ NEREYE HARCANDIĞININ HESABINI VERMEK ZORUNDA

Deprem bölgesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medyadan 4 dakika 37 saniyelik bir video paylaştı. Hükümeti sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, "İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından bir video yayınladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar." notunu düşen Kılıçdaroğlu, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

ÜNLÜ ŞARKICI KARSU, ENKAZ ALTINDA KALAN AKRABALARI İÇİN AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Hataylı ünlü şarkıcı Karsu, sosyal medyadan paylaştığı videoda Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım istedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için çalışıyor.

ENKAZDAN KURTARILDIĞI BELİRTİLEN HATAYSPORLU ATSU İLE İLGİLİ ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: HABER ALAMIYORUZ

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun Hatay'da saatlerce kaldığı enkaz altından çıkarıldığı belirtilmişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolcudan haber alamadıklarını açıkladı. Kulüp doktoru Gürbey Kahveci ise Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldığı söylenen futbolcuya gidip baktıklarını ancak burada Atsu'yu göremediklerini belirterek, futbolcuyu hala bulunamamış kabul ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıcı sonuçları Hatay'ı derinden etkiledi . Daha önce Hatay'da enkaz altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kurtarıldığı ifade edilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel acı gerçeği açıkladı.

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