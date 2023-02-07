Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 7 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 7 Şubat 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

7 ŞUBAT 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİN 549'A YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549'a yükseldi. Yaralı sayımız 22 bin 168." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

CAN KAYBI 4 BİNE YAKLAŞTI

Depreme ilişkin son bilgileri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549'a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var. 8 binden fazla kişi kurtarıldı. Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE 3 AY SÜRE İLE OHAL İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÜREKLERE SU SERPEN HABER! MELİSA ASLI PAMUK VE MAHİR İPEK'İN ENKAZ ALTINDAKİ YAKINLARI KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Depremde enkaz altında kalan oyuncu Mahir İpek ve Melisa Aslı Pamuk'un yakınları kurtarıldı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak yüreklere su serpti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri, Melisa Aslı Pamuk'un da anneannesi ve teyzesi enkaz altında kaldı. Ünlü isimlerin saatlerce göçük altında kalan yakınlarıyla ilgili güzel haberler geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖR JOSE MOURİNHO, TÜRKİYE'NİN ACISINI PAYLAŞTI: DOSTLARIMI KUCAKLIYORUM

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemize destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dev kulüplerin ardından bir paylaşımda ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan geldi. Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşan Portekizli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum" diyerek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'ye destek mesajında bulundu.

"TÜRK VE SURİYELİ DOSTLARIMI KUCAKLIYORUM"

Deneyimli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum." notuyla bir gönderi paylaştı. Portekizli çalıştırıcıya, Türkiye'den ve Suriye'den de çok sayıda teşekkür mesajı atıldı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.