Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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7.7'LİK DEPREMDE CAN KAYBI 1014'E YÜKSELDİ

Son dakika! Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1014'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 105 artçı depremin olduğu, 2 bin 824 binanın yıkıldığı ve 7003 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Afad tarafından yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1014'e yükseldiği belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1014 oldu." dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 2. DEPREMİ, HATAY'DA KOCAMAN BİT MAHALLEYİ ENKAZA ÇEVİRDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi ise yerle bir olurken bölgeden gelen kareler durumun vahametini ortaya koydu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi.

SEREN SERENGİL'İN SEVGİLİSİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ: AİLEM ENKAZDAN ÇIKAMIYOR

Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Sosyal medya hesabından ağlayarak yardım çağrısında bulunan Tohma, "Hatay'a acilen destek istiyoruz. Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Yorumcu ve şarkıcı Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

EZELİ RAKİPLER TEK YÜREK OLDU! DEPREM BÖLGELERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olurken, Süper Lig'in önde gelen kulüpleri yardım kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vururken Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor'dan depremden etkilenen ve enkaz altında kalan vatandaşlarımız için sosyal medyadan yardım çağrısı geldi.

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