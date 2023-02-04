Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 4 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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TÜRKİYE KARA TESLİM! ŞANLIURFA - DİYARBAKIR YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı, hayat olumsuz etkiliyor. Doğuda çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken son olarak yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa - Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ AN MESELESİ! KURTULMUŞ'UN "İNŞALLAH KATILIRLAR" DEDİĞİ HÜDAPAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na dahil olacağı yönündeki iddialara ilişkin soruya olumlu yanıt verdi. HÜDAPAR Basın Danışmanı Abdullah Aslan da bir televizyon programına, "Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Birlikte hareket etme konusunda ön mutabakat zaten var" açıklamasını gönderdi.

Seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken ittifakların nasıl şekilleneceği de gündeme geliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam katıldığı bir canlı yayında Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddialarla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

RESTORANINA YAPILAN REZERVASYONLAR HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLEN MEHMET YALÇINKAYA SİTEM ETTİ: KAR GELMEDEN PSİKOLOJİK ETKİ BAŞLADI

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da beklenen kar yağışından dolayı vatandaşların rezervasyonlarını iptal ettirmesine tepki gösterdi. Vatandaşlara kar korkusunun yayılmasının yanlış olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Kar kötü bir şey değil hatta ihtiyacımız var. Televizyon kanalları dersen felaket tellalı" dedi.

İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Uyarıların ardından birçok kişinin rezervasyonlarını iptal ettiğini ve görüşmeleri kabul etmediğini söyleyen MasterChef Türkiye şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından sitem etti.

ALİ KOÇ: MAÇA ÇIKIP 1 DAKİKA SONRA SAHADAN AYRILMAK BU SEZONU FEDA ETMEKTİR AMA GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ADIMDIR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Ligden çekilmeyi düşünmediklerini belirten Koç, "Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için tarihi bir adımdır... Biz bunu oyladık dün. 11'e 3 devam kararı çıktı. 3 oydan biri bendim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın ve son dönemde gündeme oturan hakem kararlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Önlerinde 2 yol olduğunu belirten Koç çarpıcı ifadeler kullandı.

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