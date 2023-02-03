Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 3 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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3 ŞUBAT 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BABACAN'A SERT SÖZLER: BUNLAR BİZİM YANIMIZDA ADAM GİBİ YÜRÜDÜLER SONRA KAYBOLDULAR

AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi olarak tabir edilen Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Biz her şeyi tartışmaya varız ama asla bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı oluşturan değerlere karşı tek bir işimiz gösterilemez. Sen git George'dan 'Aferin' almaya devam et. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa'ya eleştirilerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a çok sert sözlerle yüklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MI MANSUR YAVAŞ MI? 26 İLİ KAPSAYAN ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ BOMBA

26 ilde 2 bin 520 kişiyle yapılan araştırmada "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 51.5 tercihini Erdoğan'dan yana kullanırken, yüzde 48.5'i ise Yavaş'a destek vereceğini ifade etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak ASAL Araştırma Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

FENOMEN ECE RONAY'I TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN MEHMET ALİ ERBİL'İN 7 YIL 3 AY HAPSİ İSTENDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil'in 7 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma, karar için 10 Şubat tarihine ertelendi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

OLAYLI MAÇ SONRASI FENERBAHÇE'DE HAREKETLİ SAATLER! ALİ KOÇ VE EKİBİ TFF'YE BASKINA GİDİYOR

Fenerbahçe, yönetim kurulunu topladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı. Saat 16.00'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesinde verdiği kararlarla gündemi sallayan Ali Palabıyık'ın düdüğü asması talep edilecek. Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan sarı-lacivertliler, Ali Palabıyık'ın tartışma yaratan kararlarının baş rolde olduğu ve ön planında sallanan bir düdüğün gözüktüğü bir video paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu, hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise bugün saat 16:00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, konuyla ilgili görüşme kararı alındı. Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asması talebi de iletilecek.

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