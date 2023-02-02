Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 2 Şubat 2023 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURİYET TARİHİNİN EN GENİŞ KATILIMLI KIŞ TATBİKATI! HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün fiili bölümü, aralarında yerli üretimlerin de olduğu silah ve sistemlerin hedefleri tam isabetle vurmasıyla tamamlandı. Tatbikatta, 17 ülkeden 183'ü yabancı 2113 personel yer alıyor.

9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı kar yağışı altında devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. İki lider görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00 sularında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki evine ziyarette bulundu. İki liderin yaklaşık 1 saat süren görüşmesi sona erdi

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Erdoğan ve Bahçeli'nin kritik görüşmede 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri, seçim sürecini, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler gibi kritik konuları ele aldığı tahmin ediliyor.

HADİSE, MAURO ICARDİ İLE AŞK MI YAŞIYOR? GALATASARAY MAÇINA GİTMESİ KAFA KARIŞTIRDI

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Ebru Şancı, Hadise ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte olduğunu ileri sürdü. Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını ve tanışmak için yakın markaja aldığını söyleyen Şancı, "Hadise normalde maça giden biri değildir ama dün akşam Galatasaray maçına gitti. Yakında herkes duyar" dedi.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan 37 yaşındaki Hadise'nin yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürüldü. Eski Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, yorumcu olduğu Söylemezsem Olmaz programında Hadise ile çapkınlıklarıyla tanınan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin aşk yaşadığını iddia etti.

MANCHESTER UNITED'IN YILDIZI RAPHAEL VARANE, 29 YAŞINDA FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI

Manchester United forması giyen Raphael Varane, psikolojik ve fiziksel olarak yıprandığını belirterek, 29 yaşında Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor. Hugo Lloris ve Steve Mandanda'nın ardından Raphael Varane'da milli takımı bıraktı.

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