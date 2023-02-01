Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 1 Şubat 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BAY BAY KEMAL" DEDİ, KILIÇDAROĞLU MEŞHUR SAHNEYLE YANIT VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme getirdiği "Bay Bay Kemal" sloganına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı Organize İşler filmindeki meşhur sahneyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında "Bay Kemal" atışması devam ediyor. Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSVEÇ BOŞUNA UĞRAŞMA, NATO'YA ALINMANA 'EVET' DEMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'e tepki gösterdi. Skandal eylemin ardından ılımlı mesajlar veren İsveç'e NATO'nun kapısını bir kez daha kapatan Erdoğan, "İsveç boşuna uğraşma, sen Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya ile ilgili daha az sorun var, bakışımız olumludur" diye konuştu.

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyeliği görüşmeleri devam ederken, aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an provokasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e üyelik kapılarını sonuna kadar kapatmasıyla sonuçlandı.

35 YILLIK ANNE HASRETİ CANLI YAYINDA BİTTİ! ESRA EROL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Duran ve Seydi Karkacı kardeşler 35 yıl önce annelerinin bırakıp gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Anneyi 24 saat içinde bulan Esra Erol, dünkü canlı yayında büyük bir kavuşmaya imza attı. Kavuşma esnasında anne ve oğullarının yanı sıra Esra Erol da gözyaşlarına boğuldu.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. 35 yıl önce anneleri tarafından terk edilen Duran ve Seydi Karkaca kardeşler, geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkarak annelerini bulmak için yardım istemiş ve 24 saat içinde güzel haberi almışlardı.

YENİ ADRESİ GALATASARAY MI OLACAK? TEHDİTLERE DAYANAMAYAN ROMA'NIN YILDIZI, İTALYA'YI TERK ETTİ

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo, Roma ve Mourinho'yla sorunlar yaşamaya devam ediyor. 23 yaşındaki ismin artık Roma'da kalmak istemediği, taraftarlardan aldığı tehditler sonrası İtalya'yı terk ettiği ve kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldığı kaydedildi. Ayrıca yıldız futbolcunun, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda ise Dursun Özbek ve Erden Timur ikilisinin transferi değerlendireceği ifade edildi.

Ara transfer döneminde takıma fayda sağlayacak isimleri kadrosuna katarak adım atacaklarını ifade eden Galatasaray yönetimi, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın ardından bir yıldızı daha transfer etmek istiyor. Yabancı kontenjanında yer açan sarı-kırmızılıların Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği kaydedildi.

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