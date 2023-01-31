Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 31 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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31 OCAK 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

6'LI MASA'NIN MUTABAKAT METNİNİ DELEN İSİM KONUŞTU: KENDİ İRADEMLE VURGULAMAK İSTEDİM

6'lı Masa'nın ortak mutabakat metninin açıklandığı toplantıda metnin dışına çıkarak "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Kendi iradesiyle metnin dışına çıktığını ifade eden Özlale, "Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğimiz yazıyor zaten" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın dün kamuoyu ile paylaştığı ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması dikkat çekmişti. İYİ Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise metnin dışına çıkarak "Uluslararası sözleşmelere geri döneceğiz çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanmış, büyük alkış almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAYIŞTAY'A REST: REPORLARINIZDA 418 MİLYAR DOLARI GÖRMEZSEM YAKARIM SİZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Sayıştay ve denetçilerine seslendi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin uzmanları devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu! Vız gelir, tırıs gider. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem, görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin uzman ekiplerinin hazineden çalınan paraların peşine düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Sayıştay ve denetçilerine seslendi.

LALE MANÇO AHISKALI, BARIŞ MANÇO'NUN VASİYETİNİ AÇIKLADI: 2023 ŞARKISINI SAHNEDE SÖYLEMEK İSTİYORDU, HOLOGRAMLA YAPACAĞIZ

Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı. Manço'nun ölüm yıldönümünden önce konuşan Ahıskalı, "2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz" dedi.

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, 2 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetti. Manço için düzenlenecek anma günü kapsamında konuşan eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı.

DAHA FENERBAHÇE'YE ATTIĞI İMZA KURUMADI! EMRE DEMİR GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Fenerbahçe, Barcelona'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu Emre Demir'i, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralamayı hedefliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım olarak gördüğü Demir, sezon sonuna kadar başka bir takımın formasını giyebilir.

Barcelona'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Emre Demir, sarı-lacivertlilerle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe'nin farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.

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