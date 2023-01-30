Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 30 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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30 OCAK 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SEÇİM BEYANNAMESİNİN EN DİKKAT ÇEKEN MADDELERİ! İŞTE MİLLET İTTİFAKI'NIN GENÇLERE ÖZEL VAATLERİ

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün büyük bir etkinlikle duyurdu. 9 ana başlık ve 240 sayfadan oluşan seçim beyannamesinde gençlere yönelik özel maddeler yer aldı. Bunların arasında KPSS giriş ücretinin kaldırılması, gençlere pasaportun ücretsiz verilmesi, KYK ödemelerinin kolaylaştırılması, yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve 6-25 yaş arasındaki tüm gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilmesi yer alıyor.

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, bugün altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Seçim beyannamesinde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme kamuoyuna sunuldu.

6'LI MASA, MERAKLA BEKLENEN ORTAK MUTABAKAT METNİNİ AÇIKLADI! 9 ANA BAŞLIK VAR

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. 9 ana başlık, 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı metin, aynı zamanda muhalefetin seçim beyannamesi olma özelliği taşıyor.

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

SURVİVOR'DA GERGİNLİK! SUNUCU MURAT CEYLAN'DAN KENDİSİNE OBJE FIRLATAN KADIN YARIŞMACIYA TEPKİ

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde sunucu Murat Ceylan ile kırmızı takım yarışmacılarından Aysu Keskin'in arasındaki gerginlik fragmana damga vuruyor. Oyun esnasında kural ihlali yapan Aysu, sinirlenerek elindeki objeyi Ceylan'a doğru fırlatıyor. Sinirlenen Ceylan ise "Bunu bana mı attın? Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil" diyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Murat Ceylan ve ünlüler takımından Aysu arasında gerginlik çıkıyor.

AL NASSR'DA DEPREM! CRİSTİANO RONALDO GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kariyerini Al Nassr'da bitirmesi beklenen Portekizli yıldız için deneyimli hoca, "Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak." dedi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo için yeni teknik direktöründen bomba bir açıklama geldi.

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