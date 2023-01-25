Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 25 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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ALMANYA, LEOPARD 2 TANKLARININ UKRAYNA'YA SEVKİYATINA ONAY VERDİ

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Almanya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Başbakan Olaf Scholz, uzun süredir sevkiyatına karşı çıktığı Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

Ukrayna'nın Rusya ile uzun süredir devam eden savaşta Almanya'dan yoğun bir talepte bulunduğu ancak sevkiyatına izin verilmeyen Leopard 2 tankları için sonunda onay çıktı.

MİLLETVEKİLİ ŞENEL YEDİYILDIZ'IN "ERDOĞAN'IN AYAKKABISINI YALAMAK LAZIM" SÖZLERİNE AK PARTİ'DEN İLK YORUM

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Erdoğan'ın ayakkabısını yalama" çıkışı büyük tartışma yarattı. CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Yediyıldız'ın bu sözleri soruldu. Çelik, "Bu ifade yanlış bir ifade. Asla kabul edemeyiz" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında, "Biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Olayın yankıları sürerken AK Parti'den de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifade yanlış bir ifade. Asla kabul edemeyiz. Grup başkanvekilimiz kendisiyle görüştü. Üzüldük doğrusu" ifadelerini kullandı.

SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BÜYÜK KIZI ORTAYA ÇIKTI! GÖRENLER KİME BENZEDİĞİNE KARAR VEREMEDİ

Güzel oyuncu Sinem Kobal önceki gün 3 yaşındaki kızı Lalin ile görüntülendi. Kobal'la bir oyun merkezinde görüntülenen Lalin'in babasına olduğu kadar annesi de benzerliği dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu. Çiftin ilk kızları Lalin 2020 yılında, ikinci kızları Leyla ise 2022 yılında dünyaya geldi. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü kızları Lalin ise geçtiğimiz günlerde annesiyle görüntülendi.

GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

2,5 yaşındaki Lalin ile anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda Magazin Jokeri tarafından görüntülendi. Minik Lalin'i gören sosyal medya kullanıcıları ise kime benzediği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım Lalin'i baba İmirzalıoğlu'na benzetirken bir kısım da anne Kobal'a benzetti.

BAK SEN UYANIK CHELSEA'YE! UEFA'NIN KURALINI DELMEK İÇİN BAŞVURDUKLARI YOL HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Chelsea, Finansal Fair Play kuralı olmasına rağmen ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcuya toplam 167.5 milyon euro bonservis ödedi. Renklerine bağladığı futbolcularla uzun süreli sözleşmeler imzalayan Chelsea'nin, bonservis bedelini bu sürelere yayarak Finansal Fair Play kuralını delmesi UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA, bonservis bedelinin sadece ilk 5 yıla yayılabileceği bir sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Premier Lig devi Chelsea'nin UEFA'nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralını delmek için uyguladığı yöntem hayrete düşürdü.

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