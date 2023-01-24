Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 24 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 24 Ocak 2023 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

24 OCAK 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU: VADE 4 YIL OLACAK, PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 10 İNDİRİM SAĞLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu borç yapılandırma paketinin detaylarını paylaştı. Bakan, "Vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak. Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından borç yapılandırma paketinin müjdesini verdi. Bu gelişmenin ardından kameralar karşısına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paketin detaylarına ilişkin merak edilen bilgileri verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "TAYYİP AĞABEYİN AYAKKABISINI YALAMAMIZ LAZIM" DİYEN AK PARTİLİ VEKİLE: SEN ORDU'YA NASIL GİDİYORSUN?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Siz hiç böyle bir vekil gördünüz mü? Ben merak ediyorum bu vekil Ordu'ya nasıl gidiyor? O zaman alsın eline Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin herkes de seyretsin" diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

FULYA ÖZTÜRK AYLAR SONRA İTİRAF ETTİ: FATİH PORTAKAL'LA TARTIŞMAM ÇOK YANLIŞTI

Geçtiğimiz sene programı için "Saçma sapan, iğrenç içerikler" diyen Fatih Portakal'a canlı yayında öfke kusan Fulya Öztürk, Haberler.com'un stüdyosuna konuk olarak bu konudan dolayı duyduğu pişmanlık ve üzüntüyü dile getirdi. Portakal'a bağırmasının yanlış olduğunu söyleyen Öztürk, "Yapmamam gerekiyordu, o benim büyüğüm" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk oldu. Bir dönem gazeteciliğe ara vererek gündüz kuşağında program yapan Öztürk, Fatih Portakal'la ilgili tartışması hakkında konuştu.

KURALAR ÇEKİLDİ! TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL DEV MAÇA SAHNE OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile zirvenin yakın takipçisi Başakşehir, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin galibi ise yarı final turunda Trabzonspor-MKE Ankaragücü eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ve kulüp yetkililerin yer aldığı Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

EŞLEŞEN TAKIMLAR

Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seri başı; Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor ise 2. torbadan katıldı. Çeyrek finalde Galatasaray-Başakşehir eşleşmesi dikkat çekti. Fenerbahçe, Kayserispor'a rakip olurken; Trabzonspor ise Ankaragücü ile eşleşti.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.