Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 23 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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23 OCAK 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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EYT'LİLER MAAŞLARINI TOPLU OLARAK MI ALACAK? AK PARTİLİ İSİMDEN MERAK EDİLEN SORUYA YANIT

Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT düzenlemesine çevrildi. Peki EYT ne zaman yasalaşır, eğer süreç uzarsa EYT'liler maaşlarını toplu olarak mı alacak? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'tan süreçle ilgili merak edilen sorulara yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin hemen ardından yasalaştırılması öngörülüyor.

"1-2 AY SÜRSE BİLE MAAŞLARINI TOPLU OLARAK ALABİLECEKLER"

Gelişmeler merakla takip edilirken AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber'de EYT gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bir anda emeklilik başvuruları olduğunda SGK'da yığılma şikayetleri var. SGK bu anlamda güçlü, bir anda 2 milyon 250 bin kişi nasıl emekli olacak diye sorular soruluyor. Bu anlamda SGK'nın teknik alt yapı hazırlıkları var. Kanun yürürlüğe girdiği anda emeklilik başvurunda bulunduğunda başvurdukları tarihten itibaren emekli maaşlarını hak etmiş olacaklar. İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI KONUSUNDA NEDEN SESSİZ? KILIÇDAROĞLU MERAK EDİLEN SORUYU YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara sessiz kalmakla suçlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Diyelim ki ses çıkardık, nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim, Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürerken konuya sessiz kalmakla suçlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine uzatılan mikrofona dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KURTLAR VADİSİ'NİN DİSNEY PLUS'TA YAYINLANACAĞI İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynayacağı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin Disney Plus'ta yayınlanacağı iddiası magazin gündeminde konuşulmaya başlanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş ise diziyle ilgili Disney Plus iddiasını yalanladı.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun gibi isimlerin rol aldığı Kurtlar Vadisi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmezken bölümlerin Disney Plus'ta olacağı iddia edilmişti.

DISNEY PLUS'TA YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin Disney Plus'ta olacağı yönündeki söylentiler asılsız çıktı. Dizinin nerede yayınlanacağı ve oyuncu kadrosu ise henüz bilinmiyor.

SEN NE YAPTIN RONALDO! SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İLK MAÇINDA TRİBÜNLERİ DELİYE DÖNDÜRDÜ

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Portekizli yıldız mücadelede etkili oyunuyla dikkat çekerken attığı çalımla ise taraftarların gözünün pasını sildi. Ronaldo'nun rakibini yere düşürdüğü çalıma oldukça şaşıran tribünlerden bir anda uğultu yükselirken, taraftarlar adeta o ana şahit olmanın şaşkınlığıyla deliye döndü.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Al Nassr ile Al İttifak karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ronaldo ve arkadaşları tek golle kazanırken, Portekizli yıldızın eski günlerini aratmayan performansı beğeni topladı.

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