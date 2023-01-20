Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 20 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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20 OCAK 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'E: YANLIŞ YAPARSAN ÇILGIN TÜRKLER ÜZERİNE YÜRÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Atina'yı vurma derdimiz yok yeter ki akıllı olun. Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Adaları silahlandırırsanız boş mu duracağız? Şunu iyi bil eğer bir yanlış yapmaya kalkarsa çılgın Türkler yürür bunu bilesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın hedefine sık sık polemik yaşadığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis de vardı.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK? HERKES "KILIÇDAROĞLU" DİYOR AMA AK PARTİ'NİN BAŞKA BİR İDDİASI VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuk olduğu canlı yayında "6'lı masanın adayı kim olur?" sorusuna yanıt verdi. Turan, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olsaydı, bugüne kadar açıklardı. Hala açıklanmamış olması masadaki krizi gösteriyor. Daha geçen hafta Meral hanımın İmamoğlu ile afişlerini gördük. Yani bir siyasi parti ittifak da olsa başka bir partinin belediye başkanını aday gösterme iddiasında" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından kulisler hareketlendi. Henüz adayını açıklamayan 6'lı masanın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN TARKAN İDDİASI! REYNMEN'İN HAYALİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

Megastar Tarkan'ın DMC'ye transfer olan Reynmen ile düet yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Reynmen'in önümüzdeki dönemde projeyle ilgili çalışmalara başlayacağı ileri sürüldü. Reynmen'in sadece Tarkan'ı takip etmesi ise iddiaları güçlendiriyor.

Daha önce Müzeyyen Senar, Nazan Öncel, Sibel Can ve Kibariye gibi güçlü seslerde muhteşem düetlere imza atan Tarkan'ın, şarkılarıyla son dönemin yükselen isimlerinden olan Reynmen'le bir düete imza atacağı iddia edildi.

SÜPER LİG'E KALP DAYANMAZ! YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI ÇOK KONUŞULACAK

Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen listede 1.90 ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a bu sezon ilk kez aynı oran verildi.

20. hafta maçları öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Zirve yarışında çekişen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oranları eşitlendi.

İKİ FAVORİ BİRDEN

Şampiyonluk yolunda favori olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.80'den 1.90'a çıktı. Galatasaray'ın oranı ise 2.00'dan 1.90'a indi. Böylece Galatasaray Fenerbahçe ile zirveyi paylaştı. Ezeli rakiplerin, sezon başından bu yana ilk defa aynı basamakta yer alması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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