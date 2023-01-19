Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 19 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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19 OCAK 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MERKEZ BANKASI'NDAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI! METİNDEKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği 2023'ün ilk faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde geçen ay yer alan, "Mevcut politika faizinin yeterli olduğu" ifadelerinin bugünkü PPK metninde yer almaması dikkat çekti. Bu da önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın faizlerde yeni bir indirime gidebileceği şeklinde yorumlandı.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bu ay da beklentilere paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı. TCMB karar metninde enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI 14 MAYIS'TA SEÇİLMEZSE İKİNCİ TUR NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE SÜREÇLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrat Parti'nin 'Yeter söz milletindir' sloganıyla 14 Mayıs 1950'de büyük bir seçim zaferi kazandığını hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" dedi. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler...

Seçim tarihine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Anayasaya göre seçimlerin bu tarihte yapılması için 2 seçenek bulunuyor. Ya Meclis'te karar alınacak ya da Cumhurbaşkanı karar verecek.

SEVGİLİSİNİN YEMEK SİPARİŞ GEÇMİŞİNE BAKAN MODEL WANESSA MOURA, ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Dünyaca ünlü model Wanessa Moura, sevgilisinin telefonundan yemek siparişi geçmişine bakarken aldatıldığını öğrendi. Olayın peşine düşerek sipariş verilen günün güvenlik kameralarını inceleyen model, sevgilisinin eve bir kadınla girdiğini gördü.

Shakira'nın Gerard Pique tarafından aldatıldığını buzdolabındaki reçel kavanozundan anlamasının ardından ünlü model Wanessa Moura'dan da bir açıklama geldi. Başına gelen aldatılma hikayesini anlatan model, ihaneti sevgilisinin yemek sipariş geçmişinden öğrendiğini söyledi.

DANİEL GÜİZA YİNE TRANSFER OLDU! SON HALİNİ GÖRENLER, "ARTIK BIRAK" DİYOR

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Güiza, 42 yaşında yeni bir sözleşmeye imza attı. Deneyimli golcü, İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Güiza'nın oldukça yaşlandığı görülürken sosyal medyada kullanıcılar İspanyol futbolcunun artık kariyerini noktalama zamanının geldiğini belirtti.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde özellikle kaçırdığı gollerle akıllarda yer edinen Daniel Güiza, sürpriz bir transfere imza attı.

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