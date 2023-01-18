Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SEÇİM TARİHİNİ VERDİ: MİLLETİMİZ 14 MAYIS'TA 6'LI MASAYA 'YETER' DİYECEK

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceği tarih merak konusu olurken, bugün AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir mesaj verdi. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlatan Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Türkiye artık ayların kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenirken, vatandaşların sandığa gideceği gün konusunda kamuoyuna yansıyan tarihlerden biri de 14 Mayıs 2023'dü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şimdiye kadarki en güçlü 14 Mayıs mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 14 MAYIS'TA SEÇİM ÇAĞRISINA CHP'DEN NET TAVUR: 6 NİSAN'DAN SONRAKİ HER TARİH SENİN KOLTUĞUN İÇİNDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün "Milletimiz 14 Mayıs'ta 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın sözlerine CHP'den de ilk yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karara itiraz ederek "Seçimin haziranda olacağını demiştin, sözünü tutamadın. Biz 6 Nisan'dan önce olacak her seçime evet diyeceğimizi söyledik. Bu tarihten sonrası senin koltuğun içindir." dedi.

Kamuoyunda seçimlerin erkene alınacağı konuşulurken, AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" çıkışını hatırlattı. Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'Yeter' diyecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu çıkışı seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı şeklinde yorumlandı. CHP'den Erdoğan'ın bu sözlerine ilk yanıt geldi.

İYİLİK DİZİSİNİN BAŞROLÜ SERA KUTLUBEY, SAHNE GEREĞİ ÇIKTIĞI METRELERCE YÜKSEKLİKTE DUBLÖR KULLANMADI

İyilik dizisinin başrol oyuncusu Sera Kutlubey, yüksek katlı bir binanın çatısında yapılan çekimlerde dublör kullanmadı. İntihar girişimi sahnesinde oyuncunun çıktığı yükseklik ise izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde İyilik dizisinde başrolü oynayan Sera Kutlubey, oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA OLMAZ DENİLEN OLDU! MESUT ÖZİL'İ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in Suudi Arabistan ekibi Al Feiha'ya transfer olacağı iddia ediliyordu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun deneyimli futbolcuya, Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görev vermesi herkesi şaşırttı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil tercihi şaşkınlık yarattı.

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