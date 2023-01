Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

17 OCAK 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

KILIÇDAROĞLU'NDAN SADAT'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: ŞEREFSİZLER, ÇAKALLAR, MÜPTEZELLER

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında gösterilen SADAT reklamı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ediyor. Parti grubunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Uğur Dündar'ın TV100'de yayınlanan programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında daha önce eleştirdiği SADAT'a ait bir reklamın alt bantta yer alması ise kriz yarattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NUN "5'Lİ ÇETE, YOLSUZLUK" ELEŞTİRİLERİNE İLİŞKİN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin olarak açtığı davanın reddedildiğini belirtti. Çelik yaşanan gelişmeyi "Kazanmaya devam edeceğiz" ifadesiyle duyurdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "5'li Çete, yolsuzluk" eleştirilerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan davanın reddine karar verildiğini duyurdu.

REYTİNG REKORTMENİ DİZİNİN YILDIZI EKRANLARA BAŞÖRTÜLÜ DÖNDÜ, HİÇ KİMSE TANIYAMADI

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterine hayat veren Melike Güner, Ömer diziyle ekranlara döndü. Yeni rolü için başörtüsü takan ünlü oyuncunun kapalı halini gören hiç kimse tanımadı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Ekmek Teknesi, Gülbeyaz ve Doktorlar gibi unutulmaz dizilerde rol alan Melike Güner uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yaptı.

ÖMER DİZİSİNDE 'ÇİÇEK' OLDU

Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Ömer dizisinin kadrosuna giren Doktorlar dizisinde 'Zenan' olarak tanıdığımız Melike Güner yeni projesinde 'Çiçek' rolüne hayat veriyor.

APAR TOPAR GÖNDERİLEN İLHAN PALUT SESSİZLİĞİNİ BOZDU: HEPİMİZ ŞOK OLDUK

Konyaspor'la yolları ayrılan teknik direktör İlhan Palut'tan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi. DHA'ya konuşan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, "Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk." açıklamalarında bulundu.

Konyaspor, 9 şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. DHA'ya konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, "Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım" diye konuştu.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.