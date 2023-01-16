Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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16 OCAK 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ERDOĞAN DAHA DÜN UYARMIŞTI! İSVEÇ'İN ALDIĞI KARAR ÇİRKİN GÖSTERİYİ BİLE GÖLGEDE BIRAKACAK

İsveç'te PKK/YPG terör örgütü destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin gösteriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsveç basınının aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesi yer aldı. Erdoğan konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Onlar bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimiz çok daha gerilebilir" demişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu. İsveç yargısı da olayla ilgili skandal ifadeler kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MENDERES MESAJI! CÜMLEYİ DUYANLAR "SEÇİM TARİHİ ARTIK ÇOK NET" DİYOR

2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimlerin bir iki ay öne alınması kulislerde ve kamuoyunda konuşulurken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir!' diyerek menziline beraber ulaştıracağız" açıklamaları seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yorumlarına neden oldu.

Siyasette seçimlerin erkene alınması tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevsim şartlarına göre seçim tarihini biraz öne çekebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİĞİNİ SÖYLEYEN BİRCAN BALİ'YE TEPKİ YAĞIYOR: BU KADINA ŞİDDET

Hafsanur Sancaktutan'ın yalanlamasına rağmen intihara teşebbüs ettiğini söyleyen ve telefon kayıtlarının dinlenmesi için kendisine dava açması gerektiğini söyleyen Bircan Bali'ye tepki yağmaya başladı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, bugünkü canlı yayınında genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın cuma akşamı bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından bileklerini göstererek intihar iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, zehirlendiği için hastanelik olduğunu söyledi. Oyuncunun açıklamasına inanmayan Bali, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

BİR DEVİR RESMEN SON BULDU! BAŞAKŞEHİR, HASAN ALİ KALDIRIM'I SERBEST BIRAKTI

Emre Belözoğlu'nun biletini kestiği Hasan Ali Kaldırım'la yollar resmen ayrıldı. 2,5 sezondur Başakşehir forması giyen Hasan Ali Kaldırım, serbest bırakıldı.

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı. Emre Belözoğlu'nun, "Çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu gördük. Bu sebeple kadro dışı bıraktık" açıklamasının ardından Başakşehir'de ayrılık gerçekleşti.

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