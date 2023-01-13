Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 OCAK 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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AK PARTİ'DEN EYT DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA: BİZDEN BİR TARİH İSTEMEYİN

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin yasalaşmasını beklerken konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Elitaş, "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir, Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi. Bizden bir tarih istemeyin" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DÜN AKŞAM HASTANEYE KALDIRILAN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER TABURCU OLDU

Dün akşam "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu sabah taburcu oldu. Doktoru ve İYİ Parti yetkilileri tarafından ciddi bir durumunun olmadığı, hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvurduğu dile getirilen Akşener, hastane çıkışı soru-cevap almadı ve el sallayarak uzaklaştı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Akşener'in doktoru da "Genel Başkanımız bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

BURHAN ÇAÇAN'IN CENAZESİNDE KONUŞAN NURİ ALÇO: DOKTOR ANJİYO İSTEDİ, BURHAN 'SALI' DEDİ

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Çaçan'ın sağlık durumu hakkında kahreden detayı veren Nuri Alço, "Doktor Burhan'a 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi ama o günü göremedi" dedi.

Florya'daki evinde hayatını kaybeden Türk Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan (62) için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra, Nuri Alço, Selami Şahin ile Ferhan Toprak'ın aralarında bulunduğu sanat camiasından isimler katıldı.

YILMAZ VURAL YEŞİL SAHALARA GERİ DÖNDÜ! YENİ TAKIMINA RESMEN İMZA ATTI

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural, yeşil sahalara geri döndü. Deneyimli hocanın yeni adresi Spor Toto 1. Lig oldu.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Yılmaz Vural'ı takımın başına getiren Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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