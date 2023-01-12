Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 12 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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12 OCAK 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SURİYE VE RUSYA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME ŞUBAT AYI BAŞINDA OLABİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin konuştu. Bir süredir beklenen görüşmeye ilişkin bu kez tarih telaffuz eden Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.

Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldiği basın toplantısında Türkiye-Suriye- Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU, UMRE'YE GİDİYOR! YANINDA İKİ İSİM DAHA OLACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün anne ve babasıyla Umre ziyareti gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidiyor.

İBB'ye açılan terör soruşturması ve hakkında verilen hapis cezası kararı nedeniyle gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerini kullandı.

BURHAN ÇAÇAN'IN ÖLÜM HABERİNİ ALAN HAYRANLARI EVİNİN ÖNÜNE AKIN EDİYOR

Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi. Çaçan'ın acı haberini alan yakınları ise evinin önüne akın etmeye başladı.

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti.

GALATASARAY BOMBAYI PATLATTI! SARI-KIRMIZILILAR SİVASSPOR'UN DENEYİMLİ SOL BEKİ İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaştı. Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli sol bek için Sivasspor'la 600 bin Euro + Emre Taşdemir karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Uğur Çiftçi ile anlaştığı öğrenildi.

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