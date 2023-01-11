Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 11 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ REFERANDUM SİNYALİ: MECLİS ÜZERİNE DÜŞMEZSE SON KARARI MİLLETİMİZ VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin konuştu. Muhalefet partilerinin düzenlemeye ilişkin AK Parti heyetinin randevu talebine olumsuz yanıt vermesi sonrasında Erdoğan, "Meclis üzerine düşeni getirmezse, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir vekilimizin böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı programına katıldı. Burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan; başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği hakkında da konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ RANDEVU VERMEMİŞTİ! AK PARTİ'DEN SUNULAN GEREKÇEYE İLK YANIT

AK Parti'nin başörtüsü için anayasa teklifi görüşme talebine HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti de randevu vermedi. Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi. Bugün AK Parti ve MHP heyetleri görüşürken, toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz "Fezlekeler bunun için gerekçe olamaz. Genel kurul ve komisyonlarda uzlaşmaya açığız. CHP ve İYİ Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek." dedi.

CHP ve İYİ Parti, Ak Parti'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya olumsuz yanıt verdi.

ÜNLÜ MÜZİSYEN HAKAN YELBİZ, MEMLEKETİ MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Evlat acısıyla yıkılan acılı annenin ağıtları yürek yakarken Yelbiz, Güneyket Mezarlığında mezarı bulunan anneannesinin üzerine defnedildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 47 yaşındaki müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Söz yazarı, müzisyen Hakan Yelbiz için memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi.

ATLETİCO MADRİD DEFTERİNİ KAPATTI! JOAO FELİX RESMEN CHELSEA'DE

Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i satın alma opisyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Premier Lig devi, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Felix'in 6 milyon euroluk maaşı da sezon sonuna kadar Chelsea tarafından karşılanacak.

Atletico Madrid'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Felix, Chelsea'nin yolunu tuttu. İngiliz ekibi, Portekizli yıldızı kiralık olarak renklerine bağladı.

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