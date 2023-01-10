Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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10 OCAK 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

2022'DE EMEKLİ OLAN MEMURLARA, EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE 93 BİN LİRA İKRAMİYE FARKI ÖDENECEK

2022'de emekli olan memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.

3600 Ek Gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. 2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE SİNAN ATEŞ ÇAĞRISI: KAPISINA GELEN POLİSLERE HAKARET EDEN İSMİ POLİSE TESLİM ET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı üzerinden kendisine sert sözlerle yüklenen MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Yanında cinayetin azmettiricilerini barındırıyorsun, teslim edeceksin. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiriciyi teslim edeceksin. Bu kadar net söylüyorum" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban gitmesi Türkiye siyasetindeki gerilimi de tırmandırdı. MHP lideri Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayeti üzerinden kendisine yönelik sert sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında yanıt verdi.

SEDA SAYAN'DAN MURAT BOZ'A ÇAĞRI: 2023'TE EVLENMEN LAZIM

Eşi Çağlar Ökten'i dinlemek için sahne aldığı mekana giden Seda Sayan, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri arkadaşı Murat Boz'u evlendirme kararı aldığını söyledi. Boz'a çağrıda bulunan Sayan, "Bütün arkadaşları evlendi, onun da 2023'te evlenmesi lazım" dedi.

Seda Sayan, önceki gün bir açılışta sahne alan eşi Çağlar Ökten'i izlemeye gitti. Mesut Şen ile Ertan Özbek ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Çağlar Ökten sahne alırken, oryantal Didem şovuyla yine tam not aldı. Açılış davetine Seda Sayan, Aslı Hünel, Banu Zorlu, Nadide Sultan, Devran İskender ve Ezra katıldı. Seda Sayan'a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan'a eşi Çağlar Ökten sarılarak, tebrik ederken sonrasında birlikte göz göze düet yaptılar.

AVRUPA MACERASI ÇOK KISA SÜRDÜ! MİLLİ FUTBOLCU RESMEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Sezon başında Göztepe'den ayrılarak Belçika ekiplerinden Westorlo'ya transfer olan Halil Akbunar Türkiye'ye geri döndü. Tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ve Göztepe formaları giyen daha sonra İzmir ekibi Göztepe'den ayrılan Halil Akbunar tekrar Türkiye'ye döndü. Sezon başında Westerlo'ya imza atan Halil Akbunar, Eyüpspor'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu İstanbul ekibine 3.5 yıllık imza attı.

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