Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 9 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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9 OCAK 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK? AK PARTİ İLK KEZ BÖYLESİNE NET BİR TARİH VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldığı canlı yayında, 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nın ardından Türkiye'nin seçimlere gidebileceğini açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği erken seçim sinyallerinin ardından vatandaşların merak ettiği seçim tarihi konusunda da konuşan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.

SON ANKETTE ÇARPICI SONUÇ! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 4 İSİMDEN YALNIZCA KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI SEÇİMİ KAZANIYOR

2018 seçimlerini doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 bin 780 kişiyle gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşı karşıya getirildiği Mansur Yavaş'ın 10 puan gerisinde kalırken, İmamoğlu ve Akşener'e karşı ise 5 puan farkla kaybediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenebildiği tek adayın Kemal Kılıçdaroğlu olması ise ankete deyim yerindeyse damga vuruyor.

ORC araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri adlı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 ilde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

KAR KÜREME ARACININ ALTINDA KALARAK AĞIR YARALANAN OYUNCU JEREMMY RENNER'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanan dünyaca ünlü oyuncu Jeremmy Renner, doğum günü dolayısıyla hastaneden yeni bir paylaşımı yaptı. Uzun bir tedavi sürecine giren ünlü yıldız hastane ekibine teşekkür etti. Renner'ın son hali ise hayranlarını üzdü.

Marvel Sinematik Evreni'nin süper kahramanı 'Hawkeye' rolünü başarıyla canlandıran Jeremmy Renner, evininin önünü kapatan karları temizlerken kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanmıştı.

DÜNYA FUTBOLU ŞAŞKIN! TUZLASPOR'DAN TARİHİ TRANSFER

Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor, bu zamana kadar bonservisine toplam 51 milyon euro ödenen 30 yaşındaki Giannelli Imbula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin yeni yıldızı daha önce Porto, Marsilya ve Stoke City gibi takımların formalarını giydi.

Tuzlaspor çarpıcı bir transfere imza attı. 1. Lig'de 14. sırada bulunan İstanbul ekibi, son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen ve kariyerinde dünyaca ünlü kulüpler bulunan Giannelli Imbula'yı kadrosuna kattı.

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