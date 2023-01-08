Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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8 OCAK 2023 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: DÜZENLENEN İNTİKAM SALDIRISINDA 600 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna ordusunun Makiivka şehrinde askerlerin geçici olarak konuşlandığı binaya gerçekleştirdiği füze saldırısında 89 Rus askerleri hayatını kaybetmişti. Karşı saldırıya geçen Rusya, Ukrayna'daki bir kışlaya düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu 1 Ocak'ta Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle saldırdı. Saldırı sonucu binanın tavan ve duvarlarında hasar meydana gelirken Rus askerlerinden 89'unun hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖZLER YILIN İLK KABİNE TOPLANTISINDA! MASADA, MİLYONLARI YAKINDAN İLGİLENDİREN 5 KONU VAR

Yılın ilk Kabine toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha öne çekilmesi konuşulacak. Ayrıca EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi, 7. Yargı Paketi için meclis çalışma takvimi ve enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

2023 yılının ilk Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündeminde seçim tarihi dahil birbirinden önemli konu başlıkları bulunuyor.

"MANEVİYATIM AĞIR BASIYOR" DİYEREK MÜZİĞİ BIRAKAN TUĞÇE TAHFUR'DAN BİR SÜRPRİZ HAMLE DAHA! TEK KALEMDE SİLDİ

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek kariyerini noktalamıştı. Tayfur'dan bir şaşırtan hamle daha geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını sildi. Tayfur nişanlısından da ayrıldığını duyurdu.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" diyerek sahneleri bırakmıştı. Yaptığı paylaşımda sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, yeni bir yolculuğa başlayacağını duyurmuştu.

FUTBOL DÜNYASINI YASA BOĞAN ÖLÜM! AFRİKA FUTBOLUNUN ESKİ YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ

Paris Saint-Germain, Marsilya, Sedan ve Le Havre formaları giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski yıldızı Modeste M'Bami, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski futbolcu için PSG ve Marsilya taziye mesajı yayımladı.

Sedan'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve ardından Paris Saint-Germain'e transfer olan Modeste M'Bami, burada geçirdiği üç sezonun ardından Marsilya'ya transfer olmuştu. Kamerun Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen eski futbolcu, 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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