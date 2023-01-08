Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Ukrayna ordusunun Makiivka şehrinde askerlerin geçici olarak konuşlandığı binaya gerçekleştirdiği füze saldırısında 89 Rus askerleri hayatını kaybetmişti. Karşı saldırıya geçen Rusya, Ukrayna'daki bir kışlaya düzenlenen intikam saldırısında 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna ordusu 1 Ocak'ta Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle saldırdı. Saldırı sonucu binanın tavan ve duvarlarında hasar meydana gelirken Rus askerlerinden 89'unun hayatını kaybettiği belirtildi.
Yılın ilk Kabine toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin daha öne çekilmesi konuşulacak. Ayrıca EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi, 7. Yargı Paketi için meclis çalışma takvimi ve enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.
2023 yılının ilk Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine'nin gündeminde seçim tarihi dahil birbirinden önemli konu başlıkları bulunuyor.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek kariyerini noktalamıştı. Tayfur'dan bir şaşırtan hamle daha geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını sildi. Tayfur nişanlısından da ayrıldığını duyurdu.
Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" diyerek sahneleri bırakmıştı. Yaptığı paylaşımda sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, yeni bir yolculuğa başlayacağını duyurmuştu.
Paris Saint-Germain, Marsilya, Sedan ve Le Havre formaları giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski yıldızı Modeste M'Bami, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski futbolcu için PSG ve Marsilya taziye mesajı yayımladı.
Sedan'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve ardından Paris Saint-Germain'e transfer olan Modeste M'Bami, burada geçirdiği üç sezonun ardından Marsilya'ya transfer olmuştu. Kamerun Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen eski futbolcu, 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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