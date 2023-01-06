Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 6 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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6 OCAK 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE: KİŞİ BAŞINA 250 BİN LİRAYA KADAR KREDİ VERİLECEK

Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" diyen Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yeni müjdeler verdi.

İMAMOĞLU KAMERAYA YAKALANDI! KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZÜNE VERDİĞİ TEPKİ BOMBA

Bostancı-Dudullu Metro Hattı Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" şeklindeki sözleri sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattı bugün hizmete açıldı. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

PRENS HARRY, AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak oyuncu eşi Meghan Markle ile beraber ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayınlanacak olan kitabında 17 yaşında kendisinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olarak bekaretini kaybettiğini yazdığı ifşa oldu. Harry'nin kitapta oyuncu eşinin cinsel ilişki sahnelerinden rahatsız olduğunu yazdığı da öğrenildi.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra eşiyle ABD'ye yerleşen ve ailesine yönelik suçlamalarla sık sık gündeme gelen Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak olan anı kitabındaki bazı konular ifşa oldu.

DERBİYE SAATLER KALA KAFA KARIŞTIRDILAR! 4 ÜNLÜ ASTROLOG ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ YAPTI, 3'Ü AYNI TAKIMIN ADINI VERDİ

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan iki ezeli rakipten hangisinin şampiyon olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dev derbiye saatler kala ünlü astrologlar ise şampiyonluk tahminlerini açıkladılar. Tahmin yapan 4 astrologdan 3'ünün Fenerbahçe'yi şampiyonluk adayı olarak söylemesi ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, şampiyonluğun en büyük adaylarından olan iki ekip mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken, ünlü astrologlar ise karşılaşma öncesi Süper Lig için şampiyonluk tahminlerinde bulundular.

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