Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 5 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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5 OCAK 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN HDP KARARI! HAZİNE YARDIMI HESABINA GEÇİCİ BLOKE KOYULDU

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti. HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmiş, somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİM TARİHİ MEVSİM ŞARTLARINA GÖRE BİRAZ ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda seçimlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Seçim tarihi mevsim şartlarına göre biraz öne çekilebilir. Belki tarihi biraz öne çekerek güncelleyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, son günlerde kamuoyunu meşgul eden seçim tarihine yönelik söylemler hakkında da konuştu.

MİNE TUGAY ESTETİK Mİ YAPTIRDI? YÜZÜNÜN SON HALİNİ GÖREN HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Mine Tugay'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Estetik yaptırdığı iddia edilen Tugay'ın son hali sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı "Yazık olmuş" yorumunu yaptı.

Başarılı oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tugay'ın yer aldığı diziden merakla beklenen fragman geldi. Fragmanda en dikkat çeken detay ise Mine Tugay'ın değişimi oldu.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun fragmandaki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen Tugay'ın son hali hiç beğenilmedi.

TÜRK FUTBOLUNDA DEPREM! VAR KAYITLARININ YAYINLANMASINDAN SONRA İLK İSTİFA GELDİ

MHK'nin "Bir daha görev vermeyeceğiz" dediği Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı.

Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, TFF'nin maça dair yayınladığı VAR kayıtlarının ardından görevini bıraktı.

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